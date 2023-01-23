В Свердловской области за неделю выявили 33 тыс. случаев ОРВИ

В Свердловской области с 16 по 22 января было зарегистрировано 32,8 тыс. случаев ОРВИ, что нижу уровня предыдущей недели на 6,1% и выше среднего многолетнего уровня на 7,8%. Как сообщил реиональный Роспотребнадзор в структуре заболеваемости дети составляют 55%.

Среди возбудителей доминирует грипп А(H1N1). Наиболее неблагополучные по заболеваемости территории, где показатель заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более, — это Первоуральск и Сухой Лог.

Напомним, минздрав Свердловской области разработал программу по обеспечению медорганизаций квалифицированными кадрами, которая позволит увеличить количество молодых специалистов в больницах и ежегодно привлекать более 100 медиков в отдаленные территории региона.

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Диана Сунагатуллина