В суд передано дело о мошенничестве в филиале «РСХБ-Страхование» в Воронеже

В Коминтерновский райсуд Воронежа поступило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) против бывших топ-менеджеров местного филиала АО «Страховая компания «РСХБ-Страхование». Согласно картотеке дел, предварительное заседание назначено на 1 февраля.

На скамье подсудимых окажутся отстраненные от должностей генерального директора и его заместителя Сергей Кононов и Юрий Кошелев. Третьим подсудимым является Дмитрий Грачев. Уголовное дело против господ Кононова и Кошелева было возбуждено воронежского управления ФСБ три года назад: по версии следствия, которая тогда озвучивалась, топ-менеджеры вступили в сговор неким фермером и похитили порядка 1,5 млн руб.

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила, что господин Кононов пытался восстановиться на службе. В мае 2022 года он получил уведомление следователя о направлении в прокуратуру Воронежской области уголовного дела с обвинительным заключением. Посчитав, что вместе с истечением срока предварительного следствия истек и срок временного отстранения его от должности, на следующий день мужчина прибыл на свое рабочее место, но к работе допущен не был.

Проживающий в Курске Сергей Кононов обжаловал это решение, но суд первой инстанции признал его отстранение законным. Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда подтвердила законность решения и оставила его без изменения, указав, что работник отстраняется от должности на весь период уголовного преследования, которое в соответствии с нормами УПК РФ включает в себя не только производство предварительного расследования, но и судебное следствие по уголовному делу.

Сергей Толмачев