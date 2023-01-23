В Ростовской области 90% обхода Аксая покрыто асфальтобетоном

Обход Аксая уже на 90% покрыт асфальтобетонной смесью. Дорожники успели уложить более 517 тыс. тонн дорожного покрытия, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Автодор» Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

По данным компании, сегодня на дороге смонтировано почти 33 тыс. м ограждения, установлено 916 опор освещения. Строители обустраивают съезд в сторону Старочеркасска. На площадке задействованы 2587 рабочих и 388 единиц строительной техники.

По словам главы подрядной организации Владимира Монастырева, дорога будет сдана раньше срока.

«В июне 2023 года мы планируем досрочный пуск движения. Это – 2,5 года с начала строительства, на 1,5 года раньше контрактного срока. На данный момент объект в высокой степени завершенности, осталось уложить 2 тыс. тонн асфальта. Это нам на два месяца активной работы», — цитирует пресс-служба «Автодор» Владимира Монастырева.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о досрочном завершении строительства обхода Аксая.

Анастасия Назарова