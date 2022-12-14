Строительство обхода Аксая завершится летом 2023 года

Обход Аксая на трассе М-4 «Дон» планируют завершить в начале лета 2023 года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиним. Подробности приводятся на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Donland.ru Фото: Donland.ru

«Вы давали поручение посмотреть возможность ускорить обход Ростова, Аксая. Мы на год раньше срока, в начале лета, эту дорогу запустим. Дальше мы эту дорогу запускаем до Краснодара, обход Краснодара тоже в начале лета, Владимир Владимирович, мы сделаем», — отчитался Марат Хуснуллин.

По данным правительства Ростовской области, обход Аксая — это участок трассы М-4 «Дон» на участке км 1024 – км 1091, который начали реконструировать в 2020 году. Общая стоимость проекта составляет 117,3 млрд руб.

Ранее сообщалось о надвижке пролетных сооружений крупнейшего моста на Аксайском обходе Ростова.

Анастасия Назарова