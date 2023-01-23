Fesco: контейнерный рынок России в 2022 году сократился на 15,9%

По итогам 2022 года контейнерный рынок в России сократился на 15,9% по сравнению с 2021 годом и составит около 5,5 млн TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств).

Внутренние перевозки остались на уровне 2021 года, составив 1,1 млн TEU. Импорт составил 2,1 млн TEU, сократившись на 12%, экспорт — 1,5 млн TEU (–25%), транзит сократился до 750 тыс. TEU (–23%), приводит ТАСС выдержку из пресс-релиза Fesco.

На контейнерный рынок в России повлияли санкции, введенные из-за военной операции на Украине. В этой связи были введены новые меры поддержки контейнерных перевозок.

Согласно планам Минтранса, в 2023 году объем перевозок контейнеров должен будет увеличиться более чем на 60% к уровню 2022 года, в том числе за счет перевозок по Восточному полигону.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Контейнеры нашли себе место на БАМе».

Мария Федотова