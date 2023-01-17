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Обвиняемого во взятке замглавы Магнитогорска оставили под стражей

Челябинский областной суд признал законным продление меры пресечения заместителю главы Магнитогорска Дмитрию Гаврилову, обвиняемому в получении взятки. Он останется под стражей как минимум до 13 февраля, отмечают в прокуратуре региона.

Защитник обвиняемого просил отменить решение суда первой инстанции и избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест. Однако областной суд отклонил доводы апелляционной жалобы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Дмитрию Гаврилову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, замглавы Магнитогорска вместе с руководителем одного из муниципальных предприятий получили более 1,5 млн руб. от директора коммерческой компании за помощь в заключении контрактов по уборке территории города.

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