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Молочную ферму запустили в Арзамасе за 54 млн рублей

Роботизированный комплекс на 140 молочных коров запустили в фермерском хозяйстве Валентины Дубневой в Арзамасе, сообщили в пресс-службе правительства региона. Объем вложений составил 54 млн руб., инвестору компенсируют до 50% затрат в виде субсидий по областной программе.

В 2022 году по программе возмещения затрат инвестору в Нижегородской области построили 15 ферм. Сумма компенсаций составила 390 млн руб. В 2023 году размер поддержки увеличили до 530 млн руб.

Всего до конца этого года на поддержку аграриев и развитие сельских территорий в Нижегородской области направят около 5,4 млрд руб.

Анастасия Еремина

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