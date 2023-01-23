Минтранс Башкирии доложил о решении проблемы доступности транспорта в поселках под Уфой

За неделю интервал движения автобусов в населенных пунктах Уфимского района сократился с 40 до 20-30 минут, доложил на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов.

По словам главы администрации Уфимского района Вилория Угарова, всего в Уфимском районе 38 маршрутов, из них 25 обслуживает «Башавтотранс», остальные 13 принадлежат пяти частным перевозчикам. Сбой в работе автобусов в конце декабря и начале января был связан со сменой перевозчика.

«Ситуация выправляется, хотя на ряде маршрутов есть еще выпадение из графика. Тем не менее, я думаю, что с приобретением новых автобусов ситуация изменится. На всех маршрутах действует карта «Алга», хотя некоторые водителя предлагают заплатить наличными или перевести на карту. Думаю, что этот вопрос будем с жителями отрабатывать», — отметил он.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце декабря Радий Хабиров поручил разобраться с проблемами транспортной доступности в поселках под Уфой. Согласно данным системы «Инцидент-менеджмент», от местных жителей за неделю поступило 263 жалобы на работу перевозчиков. Наибольшее количество обращений касались работы компании «Уфимские автобусные линии», которая с 23 декабря начала обслуживать пять межмуниципальных маршрутов. Ранее их выполняла компания «Уфа-лайн».

Карина Мамаева

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