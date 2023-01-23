В Железногорске человеком с ружьем у школы оказалась девушка, которая несла игрушку из пункта выдачи

В Железногорске установлена личность человека, который якобы с ружьем ходил по улицам города. Как уточнили в ГУ МВД по Красноярскому краю, подозрительным гражданином оказалась 19-летняя девушка, которая несла домой из пункта выдачи игрушечное оружие, заказанное по интернету.

Сообщение о человеке, который с ружьем был замечен возле одной из школ, появилось сегодня, 23 января, в соцсетях. Там же было распространено видео, на котором видно, как человек с предметом, похожим на ружье, идет по улице.

В мэрии Железногорска сообщили, что в городе был усилен режим безопасности в детсадах и школах. В указанный район были направлены наряды полиции.

Позднее в полиции сообщили, что к ним обратился мужчина, который узнал на распространенном в соцсетях видео свою дочь. К ней выехали оперативники. В квартире девушки они обнаружили игрушечное оружие и пластиковые пули к нему. Сейчас девушка доставлена в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшедшего.

Оксана Павлова, Новосибирск