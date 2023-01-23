В Ростове-на-Дону прошел фестиваль елкометания

Группа компаний «Чистый город» второй раз провела в Ростове-на-Дону фестиваль метания новогодних елей, сообщает пресс-служба оператора.
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Мероприятие прошло в микрорайоне «Красный Аксай», где для состязания собрались 30 ростовчан. Экоактивисты также организовали интерактивные мастер-классы для взрослых и детей.
«Чемпионами стала семья Чередниковых. Шестилетняя Александра вместе с папой отравила зелёный спортивный снаряд на 7,78 метров. В качестве награды призёрам достались фирменные футболки, экологичные кружки из кофейного жмыха», — сообщает пресс-служба группы компаний.
Напомним, «Чистый город» в текущем году организовала в Ростове пункты сбора новогодних елей для утилизации.