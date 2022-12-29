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«Чистый город» примет для утилизации новогодние елки в Ростове с 3 по 22 января

Ростовчане смогут отравить на утилизацию новогодние деревья с 3 по 22 января благодаря акции регоператора ГК «Чистый город» и экоактивистов, сообщает пресс-служба компании.

По информации оператора, горожане смогут бесплатно сдать на переработку сосны, пихты, ели, украшавшие дома в праздничные дни. Пункт приема будет работать по адресу ул. Каширская, 8/6 с 10:00 до 15:00. Переработанные деревья используются в благоустройстве и для хозяйственных нужд.

Также 22 января по всему городу экоактивисты организуют восемь точек сбора хвойных деревьев. На этот день запланирован также чемпионат по метанию елок Места и время мероприятий будут сообщены дополнительно.

«Первая акция показала, что ростовчане готовы грамотно и экологично утилизировать праздничные деревья. Для них выбрасывать хвою в контейнеры – дурной тон. Ведь можно дать срубленному дереву вторую жизнь, сдав его в переработку. Главное — освободить его от украшений и мишуры», — отметила генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.

Анастасия Назарова

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