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Более 12 млн рублей направили на развитие нижегородской железной дороги в 2022 году

РЖД направила 12,7 млрд руб. на развитие железной дороги Нижегородской области в 2022 году. Объем инвестиций вырос в два раза по сравнению с уровнем предыдущего года.

Средства пошли на реконструкцию железнодорожного пути – 1,6 млрд руб., обновление пригородных пассажирских платформ – 100 млн руб., и закупку новых пассажирских вагонов, которые сейчас курсируют в составе туристических поездов (объем выделенных средств не указан).

Кроме того, в 2022 году началась работы по организации перевозок по маршруту Мыза – Кстово. Для этого по заказу ГЖД был подготовлен проект по реконструкции станции Мыза, строительству путей до станции Ройка и строительству пересадочного узла на станции в Кстове.

Всего в развитие Горьковской магистрали в 2022 году инвестировано 28,6 млрд руб.

Анастасия Еремина

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