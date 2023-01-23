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Коммерсантъ FM
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МИД России назвал условия возобновления взносов в Европейскую экономическую комиссию ООН

МИД России назвал вынужденным отказ от взносов в Европейскую экономическую комиссию ООН (ЕЭК ООН). Правительство РФ одобрило отказ от взносов в ЕЭК ООН 17 января. Как говорится в сообщении российского МИДа, Москва готова вернуться к практике добровольных взносов в случае возобновления конструктивного диалога на площадке комиссии.

«С сожалением отмечаем, что от недружественных действий ЕС и США пострадали авторитет и эффективность комиссии, а также государства Центральной Азии и Закавказья — основные получатели российского содействия. Именно в их интересах разрабатывались и выполнялись наши совместные проекты с ЕЭК ООН»,— говорится в сообщении МИДа.

Ведомство отметило, что отказ от взносов связан с деструктивной линий США и стран Евросоюза. В связи с этим, говорится в сообщении, российские проекты технического содействия в ЕЭК ООН оказались заблокированы.

«Готовы будем вернуться к практике внесения российских добровольных взносов в ЕЭК ООН после восстановления уважительного и конструктивного межгосударственного диалога на площадке комиссии»,— отметили в ведомстве.

ЕЭК — одна из пяти региональных комиссий ООН. Организация способствует сотрудничеству стран для их интеграции в мировую экономику. На базе ЕЭК принимаются решения о финансировании сфер транспорта, окружающей среды, статистики, энергетики, торговли. Взносы — основной источник поступления средств в бюджет организации. Размер взносов устанавливается в зависимости от платежеспособности страны.

Лусине Баласян

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