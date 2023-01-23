Мэрия Уфы планирует снести два дома на улице Октябрьской революции

На улице Октябрьской революции признаны аварийными и подлежащими сносу два дома — 10/2 и 41, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии Уфы.

«Согласно с требованиями жилищного и земельного законодательства осуществляется изъятие указанных объектов», — добавили в администрации, отметив, что объекты культурного наследия сноситься не будут.

О том, что на Октябрьской революции, которую власти хотят сделать полупешеходной, не будет снесен ни один дом в феврале 2021 года обещал главный архитектор Уфы Олег Байдин (занимал должность в 2017-2021 годах).

«Проект (развития улицы Октябрьской революции) находится под кураторством главы региона и главы города. Мы не беспокоимся за будущее этих домов. Ни один из домов больше не исчезнет», — сообщил господин Байдин, отметив, что, возможно, все 102 исторических дома по улице будут внесены в реестр объектов культурного наследия.

Венера Хисамова

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