Скандал с «Пятерочкой» в исторической части Самары дошел до прокуратуры

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий рассмотрит возможность сноса через суд магазина «Пятерочка», самовольно возведенного на территории исторического поселения Самары. Соответствующее обращение на имя главы ведомства направил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Копию документа парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

Речь идет об объекте на ул. Пионерская. Ранее Александр Хинштейн опубликовал копии документов, из которых следует, что ранее ООО «Вектор» получило разрешение городской администрации на строительство на указанной территории.

Фото: t.me/Hinshtein

Изначально проект компании предусматривал открытие на участке выставочного зала. Это соответствовало предмету охраны исторического поселения Самары. Но в итоге на месте выставочного зала открылся магазин. На указанной территории строить такие объекты нельзя.

Георгий Портнов