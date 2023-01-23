Из Екатеринбурга запустят дополнительные рейсы «Орлана» до Челябинска

С 1 февраля из Екатеринбурга начнут ходить дополнительные рейсы «Орлана» до Челябинска, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Решение принято из-за высокого спроса на маршрут.

Время в пути составит чуть больше 4 часов. Из Екатеринбурга пригородные поезда будут отправляться в 08:36 и прибывать в Челябинск в 12:49. Обратный поезд будет отправиться в 19:06 и прибывать в столицу Свердловской области в 23:10.

Напомним, из-за большой востребованности маршрута в новогодние праздники в поезде «Орлан», следовавшего из Екатеринбурга в Челябинск, увеличили количество вагонов.

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