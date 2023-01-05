Свердловская ПК увеличит количество вагонов в поезде «Орлан» Челябинск – Екатеринбург после жалоб

Свердловская пригородная компания (СПК) с 5 по 9 января увеличит количество вагонов в поезде «Орлан» по маршруту Челябинск – Екатеринбург. По данным компании, увеличить количество вагонов решили в связи с большой популярностью. Состав из четырех вагонов «Орлан» будет курсировать ежедневно в период новогодних праздничных дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Так, первый сдвоенный рейс отправится вечером, 5 января, в 18:00 из Екатеринбурга (рейс №7126\7124). 9 января с увеличенным количеством вагонов отправится рейс из Челябинска в 06:39 (№7123\7125).

Как ранее писал портал Е1, в поездах по данному маршруту возникли давки. Пассажиры пожаловались, что билетов продается больше, чем мест в вагонах.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку из-за сообщений в СМИ о давке в поезде. «В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации о возможном нарушении прав потребителей услуг перевозки железнодорожным транспортом. Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения перевозчиком АО "Свердловская пригородная компания" требований законодательства в области защиты прав потребителей», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

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