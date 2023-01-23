Бесплатные экскурсии с городовым организуют в Нижнем Новгороде по выходным

В Нижнем Новгороде организуют бесплатные экскурсии с городовым, сообщили в пресс-службе мэрии. Мероприятия будут проходить по выходным в 12:21 на одной из центральных улиц города — Большой Покровской, Рождественской, Стрелке или набережной Федоровского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первая обзорная экскурсия прошла на улице Большой Покровской 22 января, ее посетили более 80 слушателей. Жителям и гостям города рассказали об истории городовых и нижегородского кремля, о первом трамвае в России. Следующая экскурсия пройдет в воскресенье, 29 января, на улице Рождественской. Программа мероприятий будет публиковаться на странице проекта «Новый городовой» во «ВКонтакте».

Городовые появились на центральных улицах города в мае 2022 года. Они одеты в форму по образцу мундиров начала XX века. «Дежурные по улице» должны патрулировать туристические места и следить за порядком. В 2022 году на их работу выделили 39 млн руб., в 2023 году планируется направить уже 60 млн руб. Нижегородская прокуратура провела проверку увеличения трат на городовых, но никаких нарушений не обнаружила.

Елена Ковалева