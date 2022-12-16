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Нижегородская прокуратура проверит увеличение трат на городовых

Прокуратура Нижегородской области проверит выделение дополнительных средств на проект «Новый городовой». О проведении надзорных мероприятий в ведомстве сообщили агентству NN.ru. В 2023 году на работу таких патрульных в Нижнем Новгороде выделят 60 млн руб.

Городовые появились на центральных улицах города в мае 2022 года. Они одеты в форму по образцу мундиров начала XX века. В их обязанности входит патрулирование туристических мест м наблюдение за общественным порядком. После нескольких конфликтных ситуаций городовых стали сопровождать сотрудники охранной организации.

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