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Жителям Можги автоматически произведут перерасчет за отопление после коммунальной аварии

Жители Можги, оставшиеся без тепла во время аварии на сетях, автоматически получат перерасчет за отопление и перерасход электроэнергии. Об этом рассказал глава города Михаил Трофимов в рамках оперативного совещания при главе Удмуртии Александре Бречалове, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом для получения компенсации за перерасход электроэнергии жителям необходимо подать заявление в МУП ЖКХ. К нему прикладываются квитанции или копии за электроэнергию в период с октября 2022 года по январь 2023 года, а также копия паспорта собственника квартиры.

В рамках совещания также поднимался вопрос о сбое социальных выплат. В частности, по состоянию на утро 23 января пособия на детей от 3 до 7 лет и третьего ребенка не получили 947 человек из 35 тыс. По словам министра соцполитики Удмуртии Ольги Лубниной, задержка связана с банковскими начислениями. Средства получателям перечислят до конца недели.

«У нас возникла ситуация, связанная с различными техническими сложностями. Эти пособия и выплаты очень важны для людей. День сдвижки вправо уже значим. Это все можно объяснить людям своевременно. Необходимо отработать, чтобы ситуация не повторялась»,— подчеркнул господин Бречалов.

Напомним, авария на теплосетях в Можге произошла в ночь на 13 января, а на устранение последствий у коммунальщиков ушло порядка трех дней. Авария привела к отключению отопления в 79 многоквартирных домах и 12 социальных учреждениях города. Ведомство начало проверку по данному факту. Некоторые пользователи в соцсетях продолжили жаловаться на недостаточно горячие батареи, однако администрация города отчиталась, что тепло есть во всех домах.

Подробнее об этом читайте в материале «Можга дождалась тепла».

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