Предстоящим сносом школы поэтессы Берггольц в Петербурге заинтересовался Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил главе СКР по Петербургу Марине Парастаевой представить доклад о предстоящем сносе школы поэтессы Ольги Берггольц и еще нескольких исторических зданий ради строительства развязки Большого Смоленского моста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры ранее подготовили альтернативный вариант проекта, однако органы власти Санкт-Петербурга не уделили ему должного внимания»,— говорится в сообщении.

Последние месяцы Александр Бастрыкин регулярно проявляет интерес к инцидентам со сносом исторических домов в Петербурге. Последний раз глава СКР отдал поручение продолжать расследование уголовного дела о нарушениях при сносе исторического дома Басевича на Петроградской стороне.

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