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Коммерсантъ FM
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Airbus выделит программу БПЛА Zephyr в отдельную компанию

Airbus намерен выделить производство и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов Zephyr в отдельную компанию, чтобы начать их коммерческое использование в конце 2024 года, пишет Financial Times.

Аппараты Zephyr были изначально разработаны британской оборонной компанией QinetiQ — коммерческой структурой Министерства обороны Великобритании. Они работают на солнечных батареях и предназначены для полетов на высоте около 21 тыс. м, то есть на границе стратосферы и космоса. Таким образом эти беспилотники летают выше коммерческих самолетов, но ниже космических спутников.

Airbus уже нанял Morgan Stanley, чтобы тот нашел инвесторов для проекта. Самер Халави, который руководит проектом в Airbus с прошлого лета, заявил FT, что Zephyr «сейчас находится на заключительной стадии проектирования», а компания «готова монетизировать» летательный аппарат и построить вокруг него полноценный бизнес. Однако, по словам господина Халави, сам Airbus никогда не был телекоммуникационной компанией, а потому хочет выделить бизнес в отдельную структуру, сохранив при этом над ней контроль.

Кирилл Сарханянц

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