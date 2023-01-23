Движение по внешней стороне петербургской дамбы ограничили на двое суток

Движение транспорта в транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо) петербургской дамбы ограничили в связи с ремонтом на двое суток до 24 января включительно, сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений.

Пока будут действовать ограничения, специалисты проведут обслуживание систем безопасности и управления тоннеля. Периодически движение может полностью останавливаться на 7-10 минут для ввода и вывода подъемной техники.

«Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим»,— отмечается в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что работы на инженерных сетях ограничат движение в пяти районах Петербурга в конце января.

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