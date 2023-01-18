Работы на инженерных сетях ограничат движение в пяти районах Петербурга в конце января

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга (ГАТИ) опубликовала график новых ограничений движения транспорта на петербургских дорогах, вступающих в силу в конце января. Всего движение ограничат по четырем и полностью закроют по одному адресу.

С 20 января движение будет полностью закрыто на участке Деловой улицы от улиц Кольцевая до Электропередач в Курортном районе. Работы по укладке газопровода будут завершены до 10 февраля. С того же числа и по 28 февраля ограничивается движение транспорта по улице Мира – от Кронверкской улицы до Каменноостровского проспекта, по Дивенской улице и улице Ленина, а также по улице Дашкевича (г. Петергоф) от Эрлеровского бульвара до Озерковой улицы (по 29 января).

С 21 января транспорту будут недоступны участок улицы Промышленная возле проспекта Стачек и выезд с нее, Заневский проспект от моста Александра Невского до улицы Стахановцев

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