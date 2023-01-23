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Коммерсантъ FM
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Путин поспорил с Миннихановым о строительстве дорог в Татарстане

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Татарстана Рустамом Миннихановым социально-экономическую ситуацию в регионе. В ходе рабочей встречи президент усомнился в заявлении господина Минниханова об отсутствии проблем при строительстве дорог в республике.

Рустам Минниханов выразил желание поделиться с Владимиром Путин результатами дорожных работ. Однако президент прервал его доклад (диалог по сайту Кремля):

— Одна из проблем республики, да? — спросил господин Путин.

— Нет никаких проблем,— ответил глава Татарстана.

— Нет? Я посмотрел на настроения людей,— не согласился президент.

Глава Татарстана объяснил, что замечания людей связаны с высокими требованиями к работе местных властей. «Люди правильно от нас ждут: если сделал, значит, не все еще сделано, надо еще лучше работать. Поэтому люди и ждут: а почему там есть, а у нас щебенка, а не асфальт? Это нормально»,— добавил господин Минниханов.

Рустам Минниханов также рассказал о строительстве магистрали М-12, мостов через Волгу и Каму и дороги в Альметьевск. По словам господина Минниханова, «все идет по плану, по графикам», процесс «жестко контролирует» вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Да, разница большая между тем, что было, и чем становится»,— согласился Владимир Путин.

Кроме того, по словам главы Татарстана, в регионе продолжается программа переселения граждан, 841 человек получил новое жилье. Всего в социальную инфраструктуру было инвестировано 112 млрд руб.

Подробнее о планах строительства автодорог в России — в публикации «Ъ» «Правительство сдает дорожные карты».

Милена Костерева

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