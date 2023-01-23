Компания Maserati показала интерьер нового спорткара GranTurismo, анонсированного в конце прошлого года.

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Салон новинки во многом унифицирован с кроссовером Maserati Grecale, но отличается расширенной отделкой дорогими материалами. Кроме того, спорткар получил фирменные часы на передней панели, дисплей которых стилизован под аналоговый циферблат.

Каждая из модификаций купе получит особые варианты интерьер. Базовая версия Modena имеет светлую кожаную обивку и деревянный декор, у варианта Trofeo черная кожа с красными акцентами сочетается с углепластиковыми панелями, а электрическое исполнение Folgore имеет синие вставки и особую графику цифровой панели приборов и мультимедиа.

Напомним, продажи нового Maserati GranTurismo начнутся во втором квартале 2023 года. Первыми на рынок выйдут модификации Modena и Trofeo, а сроки начала продаж электромобиля Folgore не названы.

Максим Вершинин