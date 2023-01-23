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За неделю заболеваемость COVID-19 в Черноземье выросла сразу на 77%

За минувшую неделю (по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом с 16 по 23 января) в регионах Черноземья было выявлено 1 150 (неделей ранее – 648, повышение на 77%) новых случаев заболевания. Общее число заразившихся в макрорегионе с начала 2020 года по 23 января достигло 1 236 316. Выздоровели за неделю 789 человек (с начала 2020 года 1 212 319), умерло девять пациентов (21 922).

Так, в Белгородской области за неделю выявлено 233 новых случая коронавируса (за все время — 165 049), выздоровели 250 человек (всего 162 431), летальных случаев в регионе не зафиксировано (с начала пандемии - 2 331);

в Воронежской области заболели 437 человек (всего 471 626), выздоровело 178 (всего 462 299), умерли пятеро (8 607);

в Курской области заболел 161 человек (всего 150 379), выздоровели 85 (всего 147 638), обошлось без летальных исходов (2 536);

в Липецкой области заболели 156 человек (всего 176 546), выздоровел 101 (172 375), умерли трое (3 948);

в Орловской области заболели 80 человек (всего 134 999), выздоровело 99 (132 898), смертей от вируса не зафиксировано (1 977);

в Тамбовской области заболели 83 человека (всего 137 717), выздоровело 76 (134 678), умер один (2 524).

В целом в России с января 2020 года по 23 января 2023-го было выявлено 21 898 876 случаев коронавируса. Выздоровело за этот период 21 310 166 человек, умерло 394 735.

Елизавета Цветкова

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