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В первую рабочую неделю 2023 года заболеваемость коронавирусом в Черноземье выросла на треть

За неделю с 9 по 15 января в Черноземье было выявлено совокупно 648 новых случаев коронавируса. Это следует из данных федерального оперштаба. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших выросло на 32%.

Выздоровело за неделю 766 человек, умерло шестеро:

  • в Белгородской области 96 заболевших, 106 выздоровевших, один умерший;
  • в Воронежской области 213 заболевших, 270 выздоровевших, один умерший;
  • в Курской области 120 заболевших, 155 выздоровевших, умерших нет;
  • в Липецкой области 95 заболевших, 85 выздоровевших, один умерший;
  • в Орловской области 64 заболевших, 87 выздоровевших, один умерший;
  • в Тамбовской области 60 заболевших, 63 выздоровевших, двое умерших.

В целом в России с начала 2020 года по 16 января было выявлено 21 860 902 новых случая коронавируса, в том числе 4289 — за последние сутки. Выздоровело за все время 21 278 106 человек (3466), умерло 394 438 (40).

Олег Мухин

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