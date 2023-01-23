Песков: Путин в курсе кадровых изменений в руководстве РАНХиГС

Президенту Владимиру Путину доложили о кадровых изменениях в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сегодня, 23 января, Владимира Мау был освобожден с поста ректора РАНХиГС по собственному желанию.

Господин Песков прокомментировал эту тему во время пресс-колла. Он сказал, что у РАНХиГС «достаточно большой авторитет». «Разумеется, президенту об этом докладывалось, это очень важное учебное заведение, которое за последнее десятилетие превратилось в действительно очень важный образовательный центр — центр повышения квалификации и так далее»,— заявил представитель Кремля.

Исполняющим обязанности ректора РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров. Господин Мау был ректором с 2010 года. В прошлом году он стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы, дело прекратили в октябре 2022 года. В ноябре он уехал в Израиль. В РАНХиГС говорили, что он «в плановом отпуске», однако в страну господин Мау так и не вернулся.

Подробнее о деле читайте в публикации «Владимиру Мау вернули подписку».

Лаура Кеффер