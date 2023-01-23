Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижний Новгород планирует возобновить прямое авиасообщение с Минском в марте

Прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Минском (Беларусь) предварительно планируется открыть в марте 2023 года. Об этом сообщил региональный минтранс во «ВКонтакте».

Последний раз прямые рейсы Нижний Новгород – Минск осуществлялись в 2021 году самолетами авиакомпании «Белавиа».

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году нижегородцы в основном летали по России, самыми популярными стали рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Пассажиропоток аэропорта Стригино сократился на 19% за год, до 1,2 млн пассажиров.

Елена Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...