Нижний Новгород планирует возобновить прямое авиасообщение с Минском в марте

Прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Минском (Беларусь) предварительно планируется открыть в марте 2023 года. Об этом сообщил региональный минтранс во «ВКонтакте».

Последний раз прямые рейсы Нижний Новгород – Минск осуществлялись в 2021 году самолетами авиакомпании «Белавиа».

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году нижегородцы в основном летали по России, самыми популярными стали рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Пассажиропоток аэропорта Стригино сократился на 19% за год, до 1,2 млн пассажиров.

Елена Ковалева