«Как тебе такое, Илон Маск?»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, почему россияне все чаще отдают предпочтение электрокарам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Если продажи новых автомобилей в России в 2022 году упали в 2,5 раза относительно предыдущего года, то реализация отдельных видов транспортных средств, наоборот, показала рост. Речь, как нетрудно догадаться, об электромобилях. По свидетельству аналитического агентства «Автостат», у нас было продано без двух штук 3 тыс. машин на батарейках.

Ряд экспертов полагает, что такой рост на фоне общего падения произошел не потому, что наши люди хотят жить в гармонии с природой, заботясь о нулевом выхлопе, или количество зарядных станций у нас в стране теперь такое же, как в Китае. Просто электромобиль в силу своих конструктивных особенностей требует гораздо меньше сервисных вмешательств, чем машина с двигателем внутреннего сгорания.

В 2022 году многие столкнулись с тем, что какой-нибудь шланг для системы охлаждения не только стал стоить в несколько раз дороже, что в принципе можно было пережить, но ждать его приходилось несколько месяцев. Электромобиль в этом плане — «купил и забыл».

Больше всего у нас приобрели Tesla — почти 1 тыс. штук, на треть больше, чем в 2021-м. В лидерах — Model Y и Model 3. Далее следует Audi e-tron и VW iD.4 — почти по 300 штук каждого электромобиля. Еще у нас купили почти двести Porsche Taycan и сотню BMW iX. Баварский электрический кроссовер — это совсем новинка, выпуск которой в немецком Дингольфинге стартовал совсем недавно.

Вообще, как свидетельствует «Автостат», в 2022 году за счет параллельного импорта, ассортимент новых электромобилей значительно вырос: купленные россиянами «электрички» — это 100 разных моделей. Среди которых, кстати, оказалась и одна условно отечественная — Evolute i-Pro, выпущенная под Липецком. В обозримом будущем к ним добавятся электрические «Москвичи» и даже электрический Aurus. Как принято говорить в таких случаях: «Как тебе такое, Илон Маск?»

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