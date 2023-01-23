Замглавы Можги Руслан Галеев покинет пост после коммунального происшествия в городе

Заместитель главы Можги Руслан Галеев по строительству и жилищно-коммунальной политике принял решение покинуть должность после аварии на теплосетях, которая произошла в городе в ночь на 13 января. Как рассказал господин Галеев во «ВКонтакте», на момент инцидента исполнявший обязанности главы города, «происшествия такого масштаба не было давно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Руслан Галеев Фото: VK.com, Руслан Галеев

«Оперативные решения по устранению причин и последствий произошедшего принимались мною исходя из обстановки на местах. Несмотря на то, что мы работали над устранением произошедшего без перерыва, справиться в короткий срок нам не удалось. Мною принято решение покинуть должность заместителя главы города, предоставив ее тому, кто готов продолжить работу, направленную на процветание нашего с вами города»,— заявил Руслан Галеев.

Отметим, что 18 января в Можге по поручению и.о. вице-премьера Удмуртии Игоря Асабина состоялось выездное совещание республиканской комиссии по ЖКХ. Участие в нем также принимал Руслан Галеев.

Напомним, на устранение аварии на теплосетях у коммунальщиков в Можге ушло порядка трех дней. На совещании в правительстве и.о. вице-премьера Игорь Асабин заявил, что авария вызвана большим износом сетей. По данным прокуратуры, инцидент привел к отключению отопления в 79 многоквартирных домах и 12 социальных учреждениях города.

Подробнее об этом читайте в материале «Можга дождалась тепла».