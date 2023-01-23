Замглавы Можги Руслан Галеев покинет пост после коммунального происшествия в городе

Заместитель главы Можги Руслан Галеев по строительству и жилищно-коммунальной политике принял решение покинуть должность после аварии на теплосетях, которая произошла в городе в ночь на 13 января. Как рассказал господин Галеев во «ВКонтакте», на момент инцидента исполнявший обязанности главы города, «происшествия такого масштаба не было давно».
Фото: VK.com, Руслан Галеев
«Оперативные решения по устранению причин и последствий произошедшего принимались мною исходя из обстановки на местах. Несмотря на то, что мы работали над устранением произошедшего без перерыва, справиться в короткий срок нам не удалось. Мною принято решение покинуть должность заместителя главы города, предоставив ее тому, кто готов продолжить работу, направленную на процветание нашего с вами города»,— заявил Руслан Галеев.
Отметим, что 18 января в Можге по поручению и.о. вице-премьера Удмуртии Игоря Асабина состоялось выездное совещание республиканской комиссии по ЖКХ. Участие в нем также принимал Руслан Галеев.
Напомним, на устранение аварии на теплосетях у коммунальщиков в Можге ушло порядка трех дней. На совещании в правительстве и.о. вице-премьера Игорь Асабин заявил, что авария вызвана большим износом сетей. По данным прокуратуры, инцидент привел к отключению отопления в 79 многоквартирных домах и 12 социальных учреждениях города.
Подробнее об этом читайте в материале «Можга дождалась тепла».