Пожар на заводе в Рошале локализован

Пожар на заводе в подмосковном городе Рошаль локализован. Площадь возгорания составляет 200 кв. м. В его тушении принимают участие 64 человека и 20 единиц техники, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС в Подмосковье.

Сегодня утром, 23 января, на заводе в Рошале произошел взрыв, пострадал человек. Завод принадлежит компании ООО «Молирен», которая работает в сфере металлургии и органической химии. По версии МЧС, на заводе произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли.

Завод «Молирен» расположен по адресу: ул. Косякова, д. 18. Там занимаются гидрометаллургической переработкой жаропрочных сплавов с получением солей рения, никеля, кобальта, тантала, ниобия.

Олеся Павленко