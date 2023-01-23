Инвестор вложит 500 млн рублей в создание индустриального парка в Чалтыре

ООО «Техногрупп» инвестирует 500 млн руб. в создание индустриального парка в селе Крым Ростовской области, сообщили «Ъ-Юг» в компании. Площадь технопарка составит 11,1 га.

Согласно информации инвестора, на территории частного индустриального парка планируется размещение производств по гуммированию валов и роликов резиной, полиуретаном и силиконом; производство безальтернативного противопожарного оборудования; производство пудр и паст цветных металлов. Здесь также возможно размещение мощностей для глубокой переработке стекла, логистического центра. Основная перспектива для инвестора — развитие импортозамещающих производств.

Парк уже готов принимать резидентов.

По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «Техногрупп» зарегистрировано в 2018 году в х. Ленинаван. Компания специализируется на оптовой торговле. Руководит предприятием единственный владелец — Александр Должиков. В 2021 году выручка компании составила 56,7 млн руб., а чистая прибыль — 939 тыс. руб.

Ранее стало известно, что на территории Чалтыря появится частный индустриальный парк.

Анастасия Назарова