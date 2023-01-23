РБК: вещатели оценили размер компенсации за передачу мобильным операторам частот для 4G и 5G в 150 млрд рублей

Операторы связи должны выплачивать компенсацию вещателям в 15 млрд руб. каждый год в течение десяти лет за передачу им полосы частот 694–790 МГц (относятся к диапазону 700 МГц) для развития 4G и 5G. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. По словам собеседников издания в «большой четверке» операторов, эта сумма «оторвана от реальности».

Как пишет РБК, в конце 2022 года на совещании с операторами вещатели сообщили, что могут перераспределять частоты только после согласия ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС, оказывает услуги эфирного телерадиовещания). По информации издания, операторы могут получить эти частоты при компенсации в 15 млрд руб. в год в течение десяти лет после принятия решения о передаче или же финансировании разработки частотно-территориального плана цифрового эфирного телевещания (расходов вещателей на перенос передатчиков из диапазона).

В РТРС опровергли РБК информацию о согласии вещателей передать операторам эти частоты за 150 млрд руб. за десять лет. Там также отрицают, что расчет 150 млрд руб. был сделан ими. По информации РБК, сумму компенсации подсчитала компания Б1 (бывшая EY в России). Там отказались от комментариев изданию. В Минцифры сообщили изданию, что у них нет информации о согласии вещателей на передачу частот.

Анонимный собеседник РБК в одном из операторов «большой четверки» назвал сумму в 150 млрд. руб. «оторванной от реальности». По его оценке, стоимость перепланирования сетей телевещания для работы 5G без оборудования составит 1,5–3 млрд руб. Еще один источник в другом операторе заявил, что размер компенсации должен быть кратно меньше 150 млрд руб. Он добавил, что владельцем частот является государство, поэтому операторы не понимают обоснованность требований компенсаций со стороны вещателей.

Ранее «Ъ» писал, что «Сколтех» с Научно-исследовательским институтом радио (ФГБУ НИИР) хотят направить около 23 млрд руб. на исследования технологий для оборудования стандарта связи 5G Advanced/6G с 2023 до 2030 год. При этом в правительстве считают, что необходимо сделать упор на разработку отечественных базовых станций 4G и 2G.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Конфликт в шестом поколении».

Олеся Павленко