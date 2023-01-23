ФСБ сообщила о предотвращении теракта спецслужб Украины на Северном Кавказе

ФСБ сообщила, что в Северо-Кавказском федеральном округе в январе был предотвращен теракт. По данным службы, он готовился сторонником националистов по заданию украинских спецслужб.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что задержанный — гражданин России. Какая-либо информация о нем не приводится. Во время обыска по месту жительства у него якобы изъяли «готовые к применению средства террора».

В ЦОС утверждают, что подозреваемый «дал признательные показания о своих противоправных намерениях». Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), передает ТАСС.

Ранее, как стало известно «Ъ», в Верховном суде Крыма обжаловал свой арест гражданин Украины Виталий Расторгуев, обвиняемый ФСБ в подготовке теракта в городе Бердянске Запорожской области. По версии следствия, мужчина, завербованный украинскими спецслужбами, которому обещали досрочно погасить кредиты, заминировал и пытался взорвать автомобиль с руководством военно-гражданской администрации.

Подробности — в публикации «Ъ» «За кредиты и вывоз семьи».