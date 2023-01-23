В Госдуму внесен законопроект о защите НКО от кибератак

«Единая Россия» сообщила, что внесла в Госдуму законопроект о защите некоммерческих организаций (НКО) от кибератак. Один из разработчиков проекта — секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он рассказал, что НКО смогут бесплатно размещать свои информационные ресурсы и базы данных на государственных защищенных серверах. Они также получат доступ к «Госвебу» — разработанному Минцифры бесплатному конструктору сайтов.

По словам господина Турчака, законопроект разработан после жалоб социально ориентированных НКО, занимающихся «помощью фронту и жителям новых регионов», на постоянные кибератаки. «На информационную безопасность у НКО, как правило, нет ни денег, ни нужных компетенций, поэтому хакерам не составляет особого труда взламывать их сайты и тем самым мешать работе»,— утверждает он. Андрей Турчак добавил, что инициатива «позволит социальным НКО бесплатно усилить защиту своих веб-ресурсов».

Как сообщал «Ъ», на фоне санкций, введенных из-за военной операции на Украине, компании—партнеры большинства российских НКО ушли или релоцировались, из-за границы стало невозможно переводить деньги, сборы внутри страны тоже сократились. За прошедший год благотворительные фонды потеряли миллионы рублей.

О ситуации с НКО в России — в публикации «Ъ» «Благотворительность не сдалась».

Лаура Кеффер