В ХМАО возбудили уголовное дело из-за покушения на угон буксирного катера

Центральное МСУТ СКР возбудило уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Курганской области после покушения на угон буксирного катера в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). В его действиях усматриваются признаки преступления по ч.3 ст.30 ч.1. ст. 211 УК РФ (покушение на угон водного транспорта). Ведется следствие, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что днем 7 января на правом берегу реки Обь в селе Перегребное подозреваемый увидел катер, отвязал его от баржи, сломал навесной замок двери и проник в рулевую. После этого в моторном отсеке он попытался запустить двигатель судна, чтобы проследовать домой в Курганскую область. Однако его остановил собственник катера.

Напомним, в 2019 году в Югре произошла попытка угона самолета. Павел Шаповалов во время рейса из Сургута в Москву потребовал поменять курс и направить самолет в Афганистан. Он сказал, что у него есть оружие и он готов его применить в отношении экипажа и пассажиров. Психиатрическая судебная экспертиза признала его невменяемым.

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Диана Сунагатуллина