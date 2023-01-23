Земли «Цимлянского опорного пункта по виноградарству» продадут под жилую застройку

Институт финансового развития «Дом.РФ» планирует выставить на торги участок земли площадью 85,5 га на окраине Цимлянска, сообщается на сайте организации. Ранее на данной территории располагались виноградники «Цимлянского опорного пункта по виноградарству ВНИИВИВ им. Я.И. Потапенко», сообщает «Город N».

По данным «Дом.РФ», указанная территория подходит для жилой застройки. Торги пройдут уже в первом квартале текущего года. Находится участок в районе ул. Азина, выяснил «Город N».

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Цимлянский опорный пункт по виноградарству ВНИИВИВ им. Я.И. Потапенко» был зарегистрирован в 1993 году. Предприятие специализировалось на научных исследованиях в области естественных и технических наук. Юридическое лицо было ликвидировано в 2012 году. В местных СМИ ранее сообщалось, что предприятие занималось выращиванием уникальных сортов винограда. Организация была закрыта из-за банкротства.

Ранее сообщалось, что «Дом.РФ» ищет инвестора для освоения участка земли площадью 32,8 га в Октябрьском районе Ростова.

Анастасия Назарова