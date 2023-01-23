Защита бывшего воронежского прокурора обжаловала его семилетний срок за взятку

В Правобережный суд Липецка поступила апелляционная жалоба на приговор бывшего сотрудника прокуратуры Воронежской области Андрея Авдеева. В конце прошлого года он получил семь лет колонии строгого режима за взятку (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

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Картотека судебных дел содержит три жалобы защиты. Одна из них принята к производству, срок для представления возражений установлен до 30 января. В остальных жалобах необходимо устранить недостатки.

Подсудимый признан виновным в получении крупной взятки в 2016 году. Как установил суд, тогда Андрей Авдеев получил от адвоката Марии Григорашенко 500 тыс. руб. за содействие ее подзащитному, который привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков. По решению суда экс-прокурор лишен права занимать должности в органах надзора сроком на пять лет. Также Авдеева лишили классного чина «старший советник юстиции».

Андрей Авдеев отрицал вину, однако подтвердил факт близкого общения с адвокатом Марией Григорашенко. Сама она в конце декабря 2017 года приговорена к двум годам колонии-поселения за покушение на особо крупное мошенничество.

Сергей Толмачев