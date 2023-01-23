В бюджет России поступило 250 млрд рублей от пошлин на зерно

Поступления в бюджет России от зерновых пошлин составили 250 млрд руб. за два года, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, все средства направляются на нужды агропромышленного комплекса.

«Но, конечно, они идут не только на поддержку растениеводства, не только на компенсирующую субсидию, потому что этой подотрасли в том числе нужны и селекционно-семеноводческие центры, и современные мощности по хранению продукции, и льготный лизинг сельхозтехники»,— рассказала госпожа Абрамченко (цитата по «РИА Новости»).

Экспортную пошлину на пшеницу, кукурузу и ячмень ввели летом 2021 года для стабилизации внутреннего рынка и снижения зависимости от внешней цены. Для расчета пошлин, которые с 1 июля переведены в рубли, правительство ввело показатель «среднеарифметический курс доллара США», который определяется на основе данных Банка России.

О финансировании агропромышленного комплекса в 2023 году — в публикации «Ъ» «АПК выводят в плюс».

Милена Костерева