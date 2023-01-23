В Краснодаре по улице Фадеева начали строить батутный центр

В Краснодаре по улице Фадеева началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с батутным залом. Завершить возведение объекта планируется к концу 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как рассказал директор департамента строительства Иван Горобец, сейчас идет обустройство котлована на участке площадью 2429 кв. м. Помимо основного батутного зала, в спорткомплексе оборудуют тренажерный зал и медкабинет. Учебно-тренировочные занятия будут проводить для учеников спортивной школы олимпийского резерва №3.

Также в Краснодаре начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс на территории школы №20 по ул. Сормовской, 171. Всего в этом году в Краснодаре планируется ввести в эксплуатацию 37 соцобъектов.

Татьяна Ручкина

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