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В Челябинске число заразившихся гепатитом А выросло до полусотни

Число жителей Челябинска, госпитализированных с гепатитом А после посещения кафе, выросло почти до 50. Еще 92 контактных человека находятся под наблюдением, сообщает ТАСС.

Продолжается эпидемиологическое расследование случаев заражения южноуральцев гепатитом А. Заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы №8, все они стабильны. В домашних очагах пациентов организованы противоэпидемические мероприятия.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе несколько жителей Челябинска попали в больницу после обеда в кафе на улице Энтузиастов. Роспотребнадзор в ходе расследования отстранил персонал двух заведений общепита от работы. 12 января главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов рекомендовал усилить профилактику вирусного гепатита А в регионе, в том числе вакцинировать сотрудников заведений общественного питания.

В региональном управлении Роспотребнадзора разъяснили, что активно выявляемые сейчас случаи гепатита А связаны с длительным инкубационным периодом заболевания – до 35 дней. «Медицинские организации активно проводят мероприятия по выявлению случаев вирусного гепатита А среди контактных лиц, а также лиц, употреблявших продукцию предприятия, деятельность которого временно приостановлена еще в начале января 2023 года», – сообщает ведомство. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

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