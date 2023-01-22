За сутки в ДТП на дорогах Воронежской области погибли четыре человека

Воронежские полицейские проводят проверки по трем ДТП, в которых вчера вечером и сегодня ночью погибли люди.

Так, по предварительным данным ГУ МВД по региону, в 18:50 21 января в Бобровском районе на 34 км автодороги «М-4» - «Дон» 57-летний житель Бутурлиновского района за рулем «ВАЗ-21099» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди «КамАЗа» с прицепом и допустил столкновение с грузовиком. В результате водитель легкового автомобиля и его пассажир, 57-летняя жительница Воробьевского района, от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров (35-летняя и 34-летний жители Воробьевского района) «ВАЗа» с травмами доставлены в больницу.

В Острогожском районе примерно в 01:35 22 января на 72 км автодороги «Воронеж-Луганск», по предварительным данным, 34-летний житель Белгородской области управлял «МАЗом» и допустил наезд на препятствие в виде отбойника с последующим опрокидыванием. В результате шофер скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Кроме того, в Калачеевском районе накануне, по предварительным данным полиции, около 01:35 на 106 км автодороги «Калач-Бутурлиновка» 43-летний житель республики Башкирия на «Тойота-Камри» совершил наезд на 46-летнего пешехода. В результате местный житель скончался на месте.

Всего в Воронежской области за сутки, по данным полиции, зарегистрировано 66 ДТП. Из них в облцентре –43, на федеральных трассах – четыре, в районах области – 19. В шести авариях травмы различной степени тяжести получили пять человек, а четверо - погибли.

Андрей Цветков