Штамм коронавируса «цербер» выявлен в Красноярске

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «цербер» зарегистрированы в Красноярском крае, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

«За последние две недели обнаружены генетические линии «Омикрона», которые ранее в нашем субъекте не регистрировались — ВQ.1.1 («Цербер»), BF.7 и BQ.1.2», - отметил руководитель ведомства.

По словам господина Горяева, в регионе также часто выявляется штамм коронавирусной инфекции «Гиппогриф» (ХВВ.1). В то же время штамм «Кракен» в Красноярском крае пока не был зарегистрирован.

Новый вариант «омикрона» XBB.1.5, получивший название «кракен», впервые был замечен в октябре в США и привлек внимание исследователей способностью сверхбыстро передаваться от человека к человеку. Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове ранее заявляла, что организация обеспокоена стремительным распространением XBB.1.5, особенно в некоторых странах Европы и Северной Америки. В России первый и, согласно официальным данным Роспотребнадзора, пока единственный случай заражения «кракеном» обнаружен у жительницы Пензенской области.

Лолита Белова