Партия Шольца пересмотрит политику в отношении РФ и будет добиваться ведущей роли ФРГ в Европе

Во входящей в правительственную коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) разработали документ о внешней политике. Он предполагает, что ФРГ возьмет на себя ведущую роль в Европе и изменит политику в отношении России и Китая.

О разработке 21-страничного проекта документа сообщили ряд немецких СМИ, включая DPA, Handelsblatt и ZDF. Он будет обсуждаться сегодня, 23 января, на президиуме СДПГ.

Авторы документа считают, что стране необходимо «пересмотреть собственную роль в мире и взять на себя большую ответственность». По их мнению, ФРГ слишком долго рассчитывала на сотрудничество с Россией, хотя начать пересматривать свою политику нужно было еще после Пятидневной войны РФ с Грузией в 2008 году. СДПГ считает, что обеспечение безопасности Европы должно предусматривать защиту от действий РФ, пока в этой стране не произойдут фундаментальные изменения. Кроме того, в партии призывают к пересмотру отношений с Китаем — Берлин должен стать более независимым от Пекина в экономическом плане.

Также, по мнению СДПГ, Германия в будущем должна рассматриваться как сильный партнер в НАТО. Немецкая армия должна быть оснащена так, чтобы в любой момент могла выполнить свои задачи.

Российско-немецкие отношения ухудшились на фоне ввода российских войск на Украину 24 февраля 2022 года. Германия стала отказываться от российских энергоресурсов, несмотря на высокую зависимость от них. Берлин поддержал нефтяные санкции против Москвы и сократил поставки российского газа.

О поддержке Германией Украины — в материале «Ъ» «Танк или иначе».

Леонид Уварчев