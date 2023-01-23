Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обеспеченность жителей качественными торговыми площадями в городах-миллионниках на 2022 год

Город Торговые площади на 1 тыс. человек (кв. м) Динамика к 2021 году (кв. м)
Самара * 771 5
Екатеринбург * 679 1
Нижний Новгород * 583 5
Москва * 580 11
Воронеж * 521 5
Ростов-на-Дону * 505 1
Челябинск * 450 33
Уфа * 446 4
Омск * 443 12
Санкт-Петербург * 401 3
Казань * 393 6
Пермь * 384 41
Красноярск * 374 3
Новосибирск * 371 3
Волгоград * 343 1

Источник: исследование NF Group.



Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...