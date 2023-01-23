Обеспеченность жителей качественными торговыми площадями в городах-миллионниках на 2022 год

Город Торговые площади на 1 тыс. человек (кв. м) Динамика к 2021 году (кв. м) Самара * 771 5 Екатеринбург * 679 1 Нижний Новгород * 583 5 Москва * 580 11 Воронеж * 521 5 Ростов-на-Дону * 505 1 Челябинск * 450 33 Уфа * 446 4 Омск * 443 12 Санкт-Петербург * 401 3 Казань * 393 6 Пермь * 384 41 Красноярск * 374 3 Новосибирск * 371 3 Волгоград * 343 1