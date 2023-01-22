Байден определился с кандидатурой следующего главы аппарата Белого дома

Нынешний глава аппарата Белого дома Рон Клейн готовится покинуть свой пост в ближайшие недели. Ожидается, что его преемником станет бывший координатор Администрации по реагированию на проблему коронавируса Джеффри Зайнц. Об этом AP сообщили два человека, знакомых с этим вопросом.

Они говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены публично обсуждать планы господина Байдена до официального объявления. О том, что господин Зайнц возглавит аппарат Белого дома, также сообщают The Washington Post и Reuters.

Джеффри Зайнц работал советником президента и координатором по проблеме коронавируса с января 2021 года по апрель 2022 года. Господин Клейн занимает пост главы аппарата Белого дома с 20 января 2021.

Мария Федотова