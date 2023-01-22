В «Метрострое Северной столицы» рассказали о ходе строительства станций подземки Петербурга

Главный подрядчик строительства подземки Санкт-Петербурга «Метрострой Северной столицы» рассказал о темпах строительства и ремонте станций. Релиз по итогам инспекции генеральным директором компании Кириллом Петровым опубликован в Telegram-канале МССС.

Так, на «Чернышевской» в настоящее время демонтировали гранит и мрамор, сняли входные двери. Уже начаты инженерные работы. На станции «Путиловская» начали обустраивать средний станционный тоннель, а в перегонных тоннелях на «Театральной» и «Горном институте» уложили часть путевого бетона.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что заводы из ДНР и Тулы могут стать потенциальными поставщиками оборудования для «Метростроя Северной столицы». Заказчик рассчитывает получить два горнопроходческих щита и укладчики для тюбингов за 2,372 млрд руб.

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