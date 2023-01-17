Заводы из ДНР и Тулы могут стать потенциальными поставщиками оборудования для «Метростроя Северной столицы»

Возможными поставщиками оборудования по контракту для «Метростроя Северной столицы» могут стать Скуратовский опытно-экспериментальный (Тула) и Ясиноватский машиностроительный (ДНР) заводы, пишут «Ведомости Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу компании.

Победителя определят по итогам открытого конкурса. На рынке есть несколько производителей, которые могут предоставить необходимое оборудование в полном объеме и в указанные сроки, уточнили в пресс-службе. «Местрострой Северной столицы» 12 января разместил конкурс на закупку двух горнопроходческих щитов и укладчиков тюбингов для строительства новых линий метро. Начальная цена контракта составляет 2,372 млрд руб. В описании закупки уточняется, что поставляемый товар «должен быть от одного производителя».

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